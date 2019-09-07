Вишинський прибув на обмін в аеропорт "Бориспіль"

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Наразі Вишинський проходить прикордонний контроль

Головний редактор "РІА Новини Україна" Кирило Вишинський, якого напередодні апеляційний суд Києва звільнив з-під варти, прибув в аеропорт "Бориспіль" для участі в обміні полоненими. Про це повідомляє російський журналіст Олександр Коц на сторінці у Twitter.

За словами Коца, наразі Вишинський проходить прикордонний контроль та готується до посадки на російський спецборт, який раніше приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Також він додав, що поки серед осіб, яких привезли для обміну, немає фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Крім того, генеральний директор RussiaToday Дмитро Кисєльов в коментарі російським ЗМІ повідомив, що Вишинський сьогодні прибуде до Москви.

Нагадаємо, раніше Вишинський заявляв, що не має наміру брати участь в обміні полоненими між Україною та Росією. За його словами, він не збирається брати участь в обміні, тому що не визнає своєї провини.

Також РБК-Україна писало, що адвокат Марк Фейгін опублікував список осіб, які беруть участь в обміні полоненими між Києвом та Москвою. За його даними, в обміні беруть участь 24 українських моряка і 11 засуджених українців.

Додамо, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився спецборт Tu-204-300, який знаходиться у власності Спеціального льотного загону Російської Федерації.