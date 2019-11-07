Вышинский объяснил, почему не приехал в Киев на суд

Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский не смог приехать на заседание суда в Киев 6 ноября по состоянию здоровья. Об этом он сказал в комментарии российским СМИ, сообщает РБК-Украина.

Вышинский сообщил, что утром 6 ноября был выписан из Первого государственного медицинского университета им. Сеченова, где проходил медицинское обследование, поэтому просто физически не мог быть в суде.

По словам журналиста, проблемы со здоровьем были обнаружены во время обследования, однако они у него были и ранее, в украинской тюрьме, и "эти процессы затянутся".

Напомним, 6 ноября Подольский райсуд Киева из-за неявки Кирилла Вышинского перенес заседание по делу о государственной измене на 15 января 2020 года.

Как известно, Вышинский в сентябре был передан российской стороне в рамках обмена пленными. До этого Подольский районный суд отменил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в государственной измене.

По данным следствия, весной 2014 года Вышинский выезжал в Крым, где с журналистами изготавливал информационные материалы, оправдывающие аннексию полуострова. После возвращения в Киев он, по версии прокуратуры, вместе с другими журналистами развернул активную деятельность по информационной поддержке самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

После обмена он заявлял о готовность вернуться в Украину на судебное заседание.