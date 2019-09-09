Вышинский назвал подделкой заявление о согласии на обмен

Главный редактор портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого в рамках обмена пленными передали России, назвал заявление о согласии на обмен подделкой. Об этом он заявил на пресс-конференции, передают российские СМИ.

Вышинский отметил, что постоянно отказывался от участия в обмене.

"Более того, мне было сказано украинскими политиками уже весной этого года, что мы слово "обмен" в отношении вас не употребляем, речь идет о взаимном освобождении. Хорошо, я сказал, на свободу я готов, но меняться отказываюсь, так как не понимаю юридического статуса этой истории и так далее", - заявил Вышинский.

Он также подчеркнул, что его якобы "заявление" появилось только в социальных сетях.

"А все, что он (экс-генпрокурор Юрий Луценко, - ред.) продуцировал, абсолютно ненадежно в информационном плане... Как этот документ мог появиться: в материале моего дела есть масса экспертиз, их больше десятка, одна из них графологическая, где разбирается мой подчерк, как говорится, до закорючек. В два часа любой более менее грамотный человек, изучив эту экспертизу, может написать любую бумажку от моего имени... Обратите внимание, сколько оно провисело у Сарган? Три часа и пропало. Ну, они так работают", - отметил Вышинский.

Отметим, речь идет о заявлении, которое в конце августа в Facebook опубликовала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. В этом документе Вышинский якобы соглашается на взаимный обмен.

Напомним, ранее Вышинский заявил, что не боится летать в Украину, однако в то же время не уверен в безопасности таких поездок.