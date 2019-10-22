Вышинский будет следить за соблюдением прав человека в России

Бывший руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого в Украине судят за государственную измену, стал членом Совета по правам человека при президенте России. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 21 октября, сообщает РБК-Украина.

Также Путин уволил с должности главу Совета Михаила Федотова "в связи с достижением 70-летнего возраста" и заменил его бывшим ведущим программы "Время" на "Первом канале" Валерием Фадеевым.

Отметим, что Вышинский получил в пропагандистском информагентстве "Россия сегодня" должность исполнительного директора.

Напомним,7 сентября в рамках крупного обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. Так, из российского плена вернулись все 24 моряка и 11 политзаключенных, а именно Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией состоялся. В частности он подтвердил, что среди тех, кого обменяли, есть и Кирилл Вышинский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Вышинский заявлял, что не намерен участвовать в обмене пленными между Украиной и Россией. По его словам, он не собирается участвовать в обмене, потому что не признает своей вины.

Кирилл Вышинский был арестован по подозрениям в сотрудничестве пропагандистским агентством РФ в мае 2018 года. Его обвиняли в государственной измене. 28 августа киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения для гавреда "РИА Новости Украины", отпустив того из-под стражи.