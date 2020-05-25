Выше психологической отметки: что происходит с курсом доллара 25 мая

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает на межбанке и в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 27,01 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 29,37 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,73 (26,65 - 22 мая), продажи - 27,01 (26,92 - 22 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,90 (28,91 - 22 мая), продажи - 29,37 (29,40 - 22 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,29 (3,25 - 22 мая), продажи 3,77 (3,72 - 22 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 26,90 гривен за доллар, курс в покупке - 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,26 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 мая справочный курс на уровне 26,87 грн/доллар, повысив его по сравнению с 22 мая (26,74 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,75 - 27,00 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Аналитики прогнозируют, что доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в течение прошлой недели.

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Автор: Александр Белоус