НБУ увеличил покупку валюты на межбанке

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

В течение недели центробанк пополнил резервы на 228 млн долларов

Национальный банк Украины в течение недели 18-22 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 228,0 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая покупка выросла до 228,0 млн долларов по сравнению с 161,5 млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 2 657,9 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 135,2 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 678,8 млн долларов.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий во время отчета в Верховной раде 13 мая заявил, что чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.

Автор: Александр Белоус