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Выселяют из домов и удерживают в участке. Оккупанты продолжают прикрываться гражданскими

Фото: оккупанты продолжают нарушать нормы международного права и прикрываться гражданскими (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права. В частности, выселяют жителей из их домов и удерживают в отделении полиции на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, в Купянске Харьковской области, россияне незаконно удерживают около 40 жителей в местном отделении полиции.

Кроме того, из частного сектора Казацкое Херсонской области принудительно выселяют жителей.

К тому же, снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники захватчиков во дворах учебных заведений.

Напомним, в РФ снова отодвинули дату проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Тем временем жителей Херсонской области попросили сообщать информацию о подготовке к псевдореферендумам в СБУ.

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