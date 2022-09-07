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Жителей Херсонской области попросили сообщать о подготовке к "референдумам" в СБУ

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Херсонская область, Среда 07 сентября 2022 18:14
Жителей Херсонской области попросили сообщать о подготовке к "референдумам" в СБУ Фото: жителей Херсонской области попросили сообщать о подготовке к "референдумам" в СБУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителей временно оккупированной части Херсонской области попросили сообщать информацию о подготовке к псевдореферендумам в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

По его словам, российские оккупанты еще не отказались от сценария аннексии части Херсонской области путем "референдумов".

"Прошу всех жителей Херсона, кому известна достоверная информация о действиях, связанных с подготовкой этого шоу (к "референдумам" - ред.), оперативно сообщать СБУ", - написал Соболевский.

Он детализировал, что прежде всего необходима информация о подготовлении помещений под размещение избирательных комиссий, завоз бюллетеней, формирование комиссий.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты вынуждены перенести проведение так называемого "референдума" в Херсонской области по ряду причин.

Также мы писали, что, по данным Института изучения войны, Россия все чаще признает, что неспособна провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

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