Виселяють з домівок і утримують у відділку. Окупанти продовжують прикриватися цивільними

Окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Зокрема, виселяють жителів з їхніх будинків і утримують у відділку поліції на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Так, у Куп’янську Харківської області, росіяни незаконно утримують близько 40 жителів у місцевому відділку поліції.
Окрім того, з приватного сектору Козацьке Херсонської області примусово виселяють жителів.
До того ж, знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки загарбників у подвір’ях навчальних закладів.
Нагадаємо, в РФ знову відсунули дату проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.
Тим часом жителів Херсонської області попросили повідомляти інформацію про підготовку до псевдореферендумів в СБУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.