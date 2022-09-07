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Виселяють з домівок і утримують у відділку. Окупанти продовжують прикриватися цивільними

Фото: окупанти продовжують порушувати норми міжнародного права і прикриватися цивільними (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Зокрема, виселяють жителів з їхніх будинків і утримують у відділку поліції на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, у Куп’янську Харківської області, росіяни незаконно утримують близько 40 жителів у місцевому відділку поліції.

Окрім того, з приватного сектору Козацьке Херсонської області примусово виселяють жителів.

До того ж, знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки загарбників у подвір’ях навчальних закладів.

Нагадаємо, в РФ знову відсунули дату проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Тим часом жителів Херсонської області попросили повідомляти інформацію про підготовку до псевдореферендумів в СБУ.

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