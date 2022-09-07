Выселяют из домов и удерживают в участке. Оккупанты продолжают прикрываться гражданскими

Оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права. В частности, выселяют жителей из их домов и удерживают в отделении полиции на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.