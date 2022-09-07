Выселяют из домов и удерживают в участке. Оккупанты продолжают прикрываться гражданскими
Оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права. В частности, выселяют жителей из их домов и удерживают в отделении полиции на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Так, в Купянске Харьковской области, россияне незаконно удерживают около 40 жителей в местном отделении полиции.
Кроме того, из частного сектора Казацкое Херсонской области принудительно выселяют жителей.
К тому же, снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники захватчиков во дворах учебных заведений.
Напомним, в РФ снова отодвинули дату проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.
Тем временем жителей Херсонской области попросили сообщать информацию о подготовке к псевдореферендумам в СБУ.
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