Виселяють з домівок і утримують у відділку. Окупанти продовжують прикриватися цивільними

Окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Зокрема, виселяють жителів з їхніх будинків і утримують у відділку поліції на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.