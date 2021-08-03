Вырвал победу у соперника: борец Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады

В сверхсложной борьбе украинский борец Парвиз Насибов смог победить своего соперника из Египта. С результатом 7:6 он завоевал себе место в финале Олимпиады-2020.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.
"Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов (до 67 кг) вырывает победу в сверхсложной схватке против египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда (7:6) и выходит в финал Олимпийских игр",- говорится в сообщении.
Известно, что поединок за золото состоится уже завтра, 4 июля.
Напомним, украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заняла пятое место в финале соревнований Олимпийских игр в Токио.
Добавим, украинские каноисты Павел Алтухов и Дмитрий Янчук остались за пределами финала в каноэ-двойке на Олимпийских Играх в Токио.