Вырвал победу у соперника: борец Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады

В сверхсложной борьбе украинский борец Парвиз Насибов смог победить своего соперника из Египта. С результатом 7:6 он завоевал себе место в финале Олимпиады-2020.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

"Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов (до 67 кг) вырывает победу в сверхсложной схватке против египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда (7:6) и выходит в финал Олимпийских игр",- говорится в сообщении.

Известно, что поединок за золото состоится уже завтра, 4 июля.