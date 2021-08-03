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Вирвав перемогу в суперника: борець Парвіз Насібов вийшов у фінал Олімпіади

Автор: Марія Кучерявець

У надскладній боротьбі український борець Парвіз Насібов зміг перемогти свого суперника з Єгипту. З результатом 7:6 він виборов собі місце у фіналі Олімпіади-2020.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

"Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов (до 67 кг) вириває перемогу у надскладній сутичці проти єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайєда (7:6) і виходить у фінал Олімпійських ігор", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що поєдинок за золото відбудеться вже завтра, 4 липня.

Нагадаємо, українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук посіла п'яте місце у фіналі змагань Олімпійських ігор у Токіо.

Додамо, українські каноїсти Павло Алтухов та Дмитро Янчук залишилися за межами фіналу в каное-двійці на Олімпійських Іграх в Токіо.

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Олімпіада 2020