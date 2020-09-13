Зросла кількість жертв пожеж на заході США

Кількість жертв лісових пожеж на заході США досягла 28. Десятки людей залишаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє CNN.
Найбільше загиблих у штаті Каліфорнія. За підрахунками телеканалу, їхня кількість досягла 19. Також загиблі є в штатах Орегон і Вашингтон.
На заході країни зареєстровано близько 100 пожеж. Дим представляє небезпеку для жителів Каліфорнії, Орегона, Вашингтона і деяких частин Айдахо. Влада евакуювала сотні тисяч людей. Так, свої будинки покинули понад 500 тис. жителів Орегона - це 10% населення штату.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 19 жертв пожеж в Каліфорнії.
Також були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах Америки.
Зазначимо, що пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.
РБК-Україна писало, що в американському штаті Каліфорнія спалахнули сотні лісових пожеж