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Как вырастут цены в Украине после повышения курса доллара на 25%: прогноз НБУ

Фото: из-за курса цены вырастут на 2-3% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Решение НБУ повысить официальный курс на 25% до 36,57 гривен за доллар будет иметь лишь ограниченное влияние на инфляцию - около 2-3 процентных пунктов к годовым темпам роста цен. Из них 0,6-0,8 п.п. из них составят прямые и вторичные эффекты от повышения цен на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, "корректировка" фиксированного курса на 25% не означает равнозначного роста цен.

"Во-первых, в основе нынешнего роста потребительских цен прежде всего лежит не курсовой фактор, а другие причины. Это высокие мировые цены, рекордная инфляция в мире и последствия войны. Среди них: нарушение цепей поставки, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры и временная оккупация отдельных территорий нашей страны", - говорится в сообщении.

Во-вторых, курс на уровне 29,25 гривен за доллар из-за изменения внутренней и внешней ситуации со времени его введения постепенно терял роль якоря в экономике. "Это означает, что в цену импортируемых товаров еще до изменения уровня фиксации официального курса уже закладывался более высокий курс гривны к доллару США. Кроме того, часть импорта закупалась за счет наличной валюты, курс на которую также был выше официального", - считают в НБУ

В-третьих, в условиях низкого потребительского спроса из-за вызванного войной падения доходов населения импортеры и торговцы лишь частично могут перенести на цены рост себестоимости импортируемых товаров. "Вместо этого они будут вынуждены корректировать свою собственную маржу",- убеждены в пресс-службе.

В-четвертых, в корзине потребительской инфляции вес импортируемых товаров составляет около трети. "Даже для этих товаров ценообразование не полностью обуславливается обменным курсом. В то же время ценообразование товаров и услуг отечественного производства значительно меньше зависит от курсового фактора", - добавили в Нацбанке.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

Повышение курса приведет к тому, что тот импорт который ранее заходил в Украину почти по 30, сегодня будет перечислен по 37 гривен за доллар.

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