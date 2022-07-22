Как вырастут цены в Украине после повышения курса доллара на 25%: прогноз НБУ

Как отметили в пресс-службе, "корректировка" фиксированного курса на 25% не означает равнозначного роста цен.

"Во-первых, в основе нынешнего роста потребительских цен прежде всего лежит не курсовой фактор, а другие причины. Это высокие мировые цены, рекордная инфляция в мире и последствия войны. Среди них: нарушение цепей поставки, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры и временная оккупация отдельных территорий нашей страны", - говорится в сообщении.

Во-вторых, курс на уровне 29,25 гривен за доллар из-за изменения внутренней и внешней ситуации со времени его введения постепенно терял роль якоря в экономике. "Это означает, что в цену импортируемых товаров еще до изменения уровня фиксации официального курса уже закладывался более высокий курс гривны к доллару США. Кроме того, часть импорта закупалась за счет наличной валюты, курс на которую также был выше официального", - считают в НБУ

В-третьих, в условиях низкого потребительского спроса из-за вызванного войной падения доходов населения импортеры и торговцы лишь частично могут перенести на цены рост себестоимости импортируемых товаров. "Вместо этого они будут вынуждены корректировать свою собственную маржу",- убеждены в пресс-службе.

В-четвертых, в корзине потребительской инфляции вес импортируемых товаров составляет около трети. "Даже для этих товаров ценообразование не полностью обуславливается обменным курсом. В то же время ценообразование товаров и услуг отечественного производства значительно меньше зависит от курсового фактора", - добавили в Нацбанке.