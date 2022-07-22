Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ

Як зазначили в прес-службі, "коригування" фіксованого курсу на 25% не означає рівнозначного зростання цін.

"По-перше, в основі цьогорічного зростання споживчих цін насамперед лежить не курсовий фактор, а інші причини. Це високі світові ціни, рекордна інфляція в світі та наслідки війни. Серед них: порушення ланцюгів постачання, менша пропозиція окремих товарів, більші виробничі витрати бізнесу, фізичне руйнування виробничих потужностей та інфраструктури та тимчасова окупація окремих територій нашої країни", - йдеться в повідомленні.

По-друге, курс на рівні 29,25 гривень за долар через зміну внутрішньої та зовнішньої ситуації з часу його запровадження поступово втрачав роль якоря в економіці. "Це означає, що в ціну імпортованих товарів ще до зміни рівня фіксації офіційного курсу вже закладався вищий курс гривні до долара США. Крім того, частина імпорту закуповувалася за рахунок готівкової валюти, курс на яку також був вищим за офіційний", - вважають в НБУ

По-третє, в умовах низького споживчого попиту через спричинене війною падіння доходів населення імпортери та торговці лише частково можуть перенести на ціни зростання собівартості імпортованих товарів. "Натомість вони будуть змушені коригувати свою власну маржу", - переконані в прес-службі.

По-четверте, в кошику споживчої інфляції вага товарів, що переважно імпортуються, становить близько третини. "Навіть для цих товарів ціноутворення не повністю обумовлюється обмінним курсом. Водночас ціноутворення товарів і послуг вітчизняного виробництва значно менше залежить від курсового чинника", - додали в Нацбанку.