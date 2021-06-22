Железнодорожные билеты подорожают еще на 25%, - прогноз правительства

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 2022 году вырастут на 26%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

В дальнейшем тарифы будут расти чуть быстрее инфляции - на 6,5% в 2023 и в 2024 году.

Согласно документу, в 2020 году железнодорожные перевозки подорожали на 6,1%. В 2021 году ожидается рост тарифов в целом за год на 22%.

Напомним, цены на железнодорожные билеты в Украине начали поднимать с 1 апреля 2021 года. Ежемесячный рост на 2% приведет к повышению тарифов до конца года на 22%.

До этого билеты на поезда дорожали в 2018 году: в мае и октябре - по 12%. В 2019 году также планировалось повысить тарифы дважды - на 12% с 1 апреля и на 12% с 1 октября. Индексация была заложена в финансовый план "Укрзализныци", но в итоге решение принято не было.

В 2020 году повышение стоимости проезда железнодорожным транспортом было запланировано с 1 марта. Цены должны были расти на 2% ежемесячно. Однако в Украине был объявлен карантин, и этот вопрос был снят с повестки дня.