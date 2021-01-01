Минимальная зарплата выросла: сколько украинцы будут получать в 2021 году

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 1 января вырастут минимальные выплаты и налоги на зарплаты

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года составляет 6000 гривен. Это на 20% выше, чем показатель прошлого года.

Соответствующая норма заложена в законе о государственном бюджете на 2021 год.

Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 1 тысячу гривен. С 1 сентября 2020 года этот показатель составлял 5000 гривен.

Согласно закону, следующее повышение минимальной зарплаты (до 6500 гривен) запланировано на 1 декабря 2021 года.

Повышение налогов

Повышение минимальной зарплаты повлечет за собой рост Единого социального взноса, который составляет 22%. В частности, физлица-предприниматели с 1 января будут платить 1320 гривен вместо 1100 гривен.

Напомним, Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Как заявил министр финансов Сергей Марченко, правительство решило отложить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами.

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20,3 тысяч гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.