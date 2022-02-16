Для выпускников школ могут отменить госаттестацию: о чем идет речь

В Украине планируют освободить выпускников школ от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации. Речь идет о выпускниках 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на зарегистрированный в Раде законопроект №7037-1.
Проектом предлагается освободить от прохождения государственной
итоговой аттестации выпускников школ, которые:
Таким образом, предлагается вернуться к правилам, что действовали в 2020 и 2021 годах по ГИА в школах, когда ученики могли получить итоговую годовую оценку и не проходить госаттестацию, сдавать экзамены в школе или в форме ВНО.
То есть, дать право проходить ГНА, в том числе и в форме ВНО, тем, кто этого захотел.
Принять такое решение в Верховной раде планируют, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни в Украине и увеличить эффективность использования дефицитных бюджетных средств.
Напомним, 1 февраля, стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года.
Также РБК-Украина писало о том, что названа стоимость пробного ВНО в 2022 году.