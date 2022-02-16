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Для выпускников школ могут отменить госаттестацию: о чем идет речь

Автор: Мария Кучерявец

В Украине планируют освободить выпускников школ от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации. Речь идет о выпускниках 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на зарегистрированный в Раде законопроект №7037-1.

Что это значит

Проектом предлагается освободить от прохождения государственной
итоговой аттестации выпускников школ, которые:

  • которые завершают получение полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году и не регистрировались для участия в ВНО;
  • зарегистрировались для участия в ВНО только с целью прохождения государственной итоговой аттестации, о чем отметили во время регистрации;
  • сначала зарегистрировались для участия в ВНО, но отказались от участия в нем не позднее чем за 5 недель до начала проведения основной сессии;
  • зарегистрировались для участия во внешнем независимом оценивании, но не приняли в нем участия.

Таким образом, предлагается вернуться к правилам, что действовали в 2020 и 2021 годах по ГИА в школах, когда ученики могли получить итоговую годовую оценку и не проходить госаттестацию, сдавать экзамены в школе или в форме ВНО.

То есть, дать право проходить ГНА, в том числе и в форме ВНО, тем, кто этого захотел.

Для чего это нужно

Принять такое решение в Верховной раде планируют, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни в Украине и увеличить эффективность использования дефицитных бюджетных средств.

Напомним, 1 февраля, стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года.

Также РБК-Украина писало о том, что названа стоимость пробного ВНО в 2022 году.

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школаВНО 2022