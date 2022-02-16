Для випускників шкіл можуть скасувати держатестацію: про що йдеться

В Україні планують звільнити випускників шкіл від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації. Мова йде про випускників 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зареєстрований у Раді законопроект №7037-1.
Проєктом пропонується звільнити від проходження державної
підсумкової атестації випускників шкіл, які:
Таким чином пропонується повернутися до правил, що діяли у 2020 та 2021 роках щодо ДПА в школах, коли учні могли отримати підсумкову річну оцінку і не проходити держатестацію, складати іспити у школі або у формі ЗНО.
Тобто, дати право проходити ДПА, у тому числі й у формі ЗНО, тим, хто цього захотів.
Ухвалити таке рішення у Верховній раді планують, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби в Україні та збільшити ефективність використання дефіцитних бюджетних коштів.
Нагадаємо, 1 лютого, стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року.
Також РБК-Україна писало про те, що названо вартість пробного ЗНО у 2022 році.