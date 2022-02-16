Для випускників шкіл можуть скасувати держатестацію: про що йдеться

Що це означає

Проєктом пропонується звільнити від проходження державної

підсумкової атестації випускників шкіл, які:

які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році і не реєструвалися для участі в ЗНО;

зареєструвалися для участі в ЗНО лише з метою проходження державної підсумкової атестації, про що зазначили під час реєстрації;

спочатку зареєструвалися для участі в ЗНО, але відмовилися від участі в ньому не пізніше ніж за 5 тижнів до початку проведення основної сесії;

зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, але не взяли в ньому участі.

Таким чином пропонується повернутися до правил, що діяли у 2020 та 2021 роках щодо ДПА в школах, коли учні могли отримати підсумкову річну оцінку і не проходити держатестацію, складати іспити у школі або у формі ЗНО.

Тобто, дати право проходити ДПА, у тому числі й у формі ЗНО, тим, хто цього захотів.

Для чого це потрібно

Ухвалити таке рішення у Верховній раді планують, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби в Україні та збільшити ефективність використання дефіцитних бюджетних коштів.