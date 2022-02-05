График и платные предметы. Регистрация на ВНО-2022 стартовала: что нужно знать
Во вторник, 1 февраля, стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года. В этом году в регистрации на ВНО появились новшества, например платные дополнительные предметы.
Что нужно знать о регистрации на ВНО - в материале РБК-Украина.
Сроки регистрации на основную сессию: до 9 марта 2022 года.
Сроки регистрации на ГИА в форме ВНО: до 1 марта 2022 года.
График проведения ВНО:
- физика - 23 мая;
- химия - 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература - 31 мая;
- математика, математика - 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский язык - 6 июня;
- английский язык - 7 июня;
- история Украины - 10 июня;
- география - 14 июня;
- биология - 17 июня.
Платные предметы
Абитуриенты отныне имеют право на бесплатную сдачу не более 5 тестов в рамках ВНО. А вот за дополнительные предметы придется доплатить.
Сколько нужно доплатить за предмет:
- Иностранный язык - 789 гривен за один предмет;
- История Украины, география, физика, химия или биология - 354 гривны за один предмет.
Как зарегистрироваться на ВНО
Зарегистрироваться на сессию ВНО можно на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Перечень документов для регистрации:
- оформленная регистрационная карточка, бланк которой формируется с использованием специального сервиса на сайте УЦОКО;
- заверенная собственноручно копия паспорта гражданина Украины;
- заверенная собственноручно копия документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
- при необходимости - копия документа об изменении имени/фамилии, копия нотариально заверенного перевода документов.
При необходимости прохождения ВНО в особых условиях нужно также предоставить медицинское заключение.
Подробнее с процессом регистрации на ВНО можно ознакомиться в видео УЦОКО:
Напомним, ожидается, что заплатить за дополнительный предмет на ВНО можно будет "ковидной" тысячей гривен.