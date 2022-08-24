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Выпуск автомобилей в России упал почти втрое

Фото: Выпуск автомобилей в РФ сократился почти втрое (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В июле 2022 года производство легковых автомобилей в России составило 19400 штук, что на 80,6% меньше, чем в июле 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росстат.

За семь месяцев 2022 года в стране выпущено менее 300 тысяч легковых автомобилей, что на 64,2% меньше, чем в январе-июле 2021 года. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в июле упали на 74,9%, до 32,4 тысячи штук.

Ранее мы писали, что Россия будет завозить продукцию брендов без их разрешения. В частности, под параллельный импорт попадают многие марки легковых автомобилей.

Также сообщалось, что китайский автопроизводитель Lifan свернул продажи в России. С начала 2022 года в стране не было зарегистрированного ни одного нового автомобиля. Ранее японский Nissan остановил сборку автомобилей в России.

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