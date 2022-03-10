Nissan останавливает производство автомобилей в России
Японский автопроизводитель Nissan Motor Co планирует остановить производство на своем заводе в России. В качестве главной причины остановки называются логистические проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
В Nissan пока не называют конкретной даты, когда автосборочное предприятие в Санкт-Петербурге перестанет работать. Но уже точно решено, что производство автомобилей на нем скоро прекратится. Завод в Санкт-Петербурге в прошлом году выпустил 45 000 автомобилей, в большинстве своем кроссоверов X-Trail.
Японский автопроизводитель также подчеркнул, что безопасность его сотрудников является для компании главным приоритетом. Ранее Nissan прекратил экспорт в Россию.
Ранее агентство Fitch понизило суверенный рейтинг России еще на 6 ступеней до "мусорной территории" - с "В" до "С", заявив, что дефолт неизбежен, поскольку санкции и торговые ограничения подорвали ее готовность обслуживать долг.
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