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Китайский автогигант Lifan свернул продажи в России

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Москва, Пятница 15 апреля 2022 15:30
Китайский автогигант Lifan свернул продажи в России Фото: автомобили Lifan не продаются в России (wikimedia.org Milhouse35)
Автор: Александр Мороз

Китайский автопроизводитель Lifan свернул продажи в России. С начала 2022 года в стране не было зарегистрированного ни одного нового автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Сообщается, что на данный момент нет предложений о продаже новых Lifan в России. Кроме того, не отвечает официальная "горячая линия", а страницы в социальных сетях не обновляются. Новые автомобили также отсутствуют в дилерских центрах.

При этом на российском сайте Lifan все еще есть информация о продаже седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако цены на них соответствуют прайсам за 2017 год.

Отметим, еще несколько лет назад Lifan входил в список самых популярных китайских брендов на российском авторынке.

Напомним, ранее сообщалось, что японский Nissan останавливает сборку автомобилей в России.

А французский Renault изучает возможность сворачивания деятельности в этой стране.

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