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Параллельный импорт. Россия будет завозить продукцию брендов без их разрешения

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Москва, Понедельник 11 апреля 2022 10:23
Параллельный импорт. Россия будет завозить продукцию брендов без их разрешения Фото: Россия будет импортировать товары брендов без из разрешения (gettyimages)
Автор: Александр Мороз

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает завозить продукцию брендов, которые прекратили или приостановили работу в России, без разрешения правообладателей. Список таких брендов уже составляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Известия".

Сообщается, что министерство уже составляет список брендов в легкой промышленности и других отраслях, которые ушли с российского рынка. В дальнейшем их продукция попадет под параллельный импорт, то есть без разрешения самих брендов.

Предполагается, что импорт будет проводиться по альтернативным каналам. В частности, люксовые товары продают в России через эксклюзивных дистрибуторов из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан).

Москва полагает, что любая первая продажа таких товаров в любой стране мира должна давать возможность легально продавать их в России. Такой принцип действует в некоторых странах, в том числе в Японии.

На данный момент обсуждается окончательный список брендов, товары которых будут ввозить в Россию без их разрешения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие международные компании продолжают работать в России.

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