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Выполняют задание в полной темноте. Уникальные кадры работы воинов ССО

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Среда 03 августа 2022 20:58
Выполняют задание в полной темноте. Уникальные кадры работы воинов ССО Фото: выполняют задание в полной темноте. Уникальные кадры работы воинов ССО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы Сил специальных операций готовы к выполнению задач в любое время. ВСУ опубликовали видео прибытия военных на место выполнения ночью во тьме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.

Воины ССО переправлялись через водоем ночью в полной темноте.

Украинские военные готовы защищать свою землю в любое время и при любых обстоятельствах.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины уничтожили редкую российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит" в Харьковской области.

Кроме того, украинские десантники показали, как используют броневики Husky в Херсонской области.

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