Выполняют задание в полной темноте. Уникальные кадры работы воинов ССО
Фото: выполняют задание в полной темноте. Уникальные кадры работы воинов ССО (Getty Images)
Бойцы Сил специальных операций готовы к выполнению задач в любое время. ВСУ опубликовали видео прибытия военных на место выполнения ночью во тьме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.
Воины ССО переправлялись через водоем ночью в полной темноте.
Украинские военные готовы защищать свою землю в любое время и при любых обстоятельствах.
Напомним, военные Вооруженных сил Украины уничтожили редкую российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит" в Харьковской области.
Кроме того, украинские десантники показали, как используют броневики Husky в Херсонской области.