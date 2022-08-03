Виконують завдання у цілковитій темряві. Унікальні кадри роботи воїнів ССО
Фото: виконують завдання у цілковитій темряві. Унікальні кадри роботи воїнів ССО (Getty Images)
Бійці Сил спеціальних операцій готові до виконання завдань у будь-який час. ЗСУ опублікували відео прибуття військових на місце виконання вночі у темряві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО у Telegram.
Воїни ССО переправлялись через водойму вночі у цілковитій темряві.
Українські військові готові захищати свою землю у будь-який час та за будь-яких обставин.
Нагадаємо, військові Збройних сил України знищили рідкісну російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит" в Харківській області.
Окрім того, українські десантники показали, як використовують броньовики Husky у Херсонській області.