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Выполнение "Минска" сейчас находится по угрозой, - Кравчук

Автор: РБК-Украина

Выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе ставятся под угрозу, ведь есть серьезное нарушение. В частности, боевики используют запрещенное минскими договоренностями оружие.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем тишину ставится под угрозу. Было прямое грубое нарушение - использовано оружие, запрещена минскими договоренностями. Было еще использовано снайперов и, таким образом, мы имеем реальный факт нарушения всех договоренностей в минском формате", - заявил он.

Кравчук отметил, что после экстренного заседания подгруппы ТКГ по безопасности можно будет говорить о возобновлении "тишины" на Донбассе.

"Есть информация, что это (заседание подгруппы, - ред.) может произойти завтра. После этого уже можно будет говорить о конкретных шагах, которые будут приняты. Сейчас наша задача не допустить эскалации, расширения конфликта", – отметил он.

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