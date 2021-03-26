Виконання "Мінська" зараз знаходиться під загрозою, - Кравчук

"Виконання мінських домовленостей про цілковиту тишу ставиться під загрозу. Було пряме грубе порушення - використано зброю, заборонена мінськими домовленостями. Було використано ще снайперів і, таким чином, ми маємо реальний факт порушення всіх домовленостей в мінському форматі", - заявив він.

Кравчук зазначив, що після екстреного засідання підгрупи ТКГ з безпеки можна буде говорити про відновлення "тиші" на Донбасі.

"Є інформація, що це (засідання підгрупи, - ред.) може відбутися завтра. Після цього вже можна буде говорити про конкретні кроки, які будуть прийняті. Зараз наше завдання не допустити ескалації, розширення конфлікту", - зазначив він.

Нагадаємо, 26 березня вдень окупанти з мінометів та іншої зброї обстріляли позиції операції Об'єднаних сил біля Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє отримали поранення. Після цього президент Володимир Зеленський почав консультації з лідерами "нормандської четвірки".

Крім того, українська сторона в Тристоронньої контактної групи скликала термінове засідання підгрупи з безпеки. Якщо Росія дасть свою згоду, то засідання відбудеться 27 березня.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Курт Волкер розповів, чи має Україна шанси стати членом НАТО.



У тому ж випуску міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував слова Джо Байдена про Володимира Путіна, а також назвав президента РФ "скаженим собакою".



Крім того, в ефірі міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував спалах захворювання на COVID-19 в Україні і розповів про "британський штам" вірусу.



А Віталій Кличко, Андрій Садовий та Ігор Терехов розповіли про ситуацію щодо великої кількості хворих на COVID-19 в їхніх містах.



Також стало відомо, що думають кияни стосовно трансплантації органів в Україні.