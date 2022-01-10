Выплаты выросли. На пенсии за год направлено более полутриллиона гривен

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ (511,8 млрд гривен) собственные средства составили 334,2 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 26,5 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 177,6 млрд гривен.