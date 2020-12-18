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Выплаты шахтерам за декабрь начнутся на следующей неделе, - президент

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты шахтерам за октябрь и ноябрь полностью выплачены. И уже со следующей неделе начнут выплачивать заработную плату за декабрь.

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Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Долги перед шахтерами за октябрь и ноябрь полностью закрыты. Все деньги есть уже на шахтах. С этого понедельника я обещаю мы начинаем выплаты за декабрь", - заявил он.

Напомним, в ноябре исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает выделение еще 1,4 млрд гривен на выплату зарплат горнякам до конца года.

Кроме того, в июле в Министерство энергетики заявили, что полностью рассчитались с долгами по заработной плате шахтерам.

Добавим, что в марте правительство погасило долги перед шахтерами за 2019 год и февраль 2020 года.

Ранее сообщалось, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами. В частности, речь шла о погашении задолженности в течение марта и апреля.

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