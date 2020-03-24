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Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020

Новости » Политика     24.03.2020 - 12:38
Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020
Фото: селекторное совещание в Минэнерго (menr.gov.ua)

Шахтерам перечислили 327 млн гривен

Кабинет министров Украины погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Сообщается, что с горняками рассчитались за 2019 и за февраль 2020 года, средства в сумме 327 млн ​​гривен уже поступили шахтерам. Кроме того, на селекторном совещании Оперативного штаба Минэкоенерго с руководителями государственных угольных предприятий обсудили вопросы использования транспорта для подвоза работников, выполнение плановых заданий, минимизации производства в период карантина.

Кроме того, отмечена необходимость соблюдения требований карантина на шахтах, решаются вопросы, чтобы шахтеры в регионах были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в начале марта Кабинет министров погасил перед украинскими шахтерами более 600 млн гривен долгов.

Отметим, в феврале президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами. В частности, речь шла о погашении задолженности в течение марта и апреля.

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Новости Украины Кабинет Министров Украинышахтерыдолг
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