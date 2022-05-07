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На виплати переселенцям спрямували 5,2 млрд гривень: коли люди отримають кошти

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Україна, Субота 07 травня 2022 08:23
На виплати переселенцям спрямували 5,2 млрд гривень: коли люди отримають кошти Фото: переселенцям перерахували 5,2 млрд гривень допомоги на проживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На виплату переселенцям допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку більше 5,2 млрд гривень п’ятьма траншами. Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, на сьогодні 2,7 млн людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через Дію. Частина з них зараз доопрацьовуються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики.

Також ще не всі заяви надійшли до Мінсоцполітики з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші - повільніше.

"Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Один транш в травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо чергове спрямування коштів людям", - сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.

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Міністерство соціальної політики
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