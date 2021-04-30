UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Выплаты компенсаций медикам могут упростить: комитет Рады поддержал закон

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной раде принять законопроект об упрощении выплат компенсаций медикам за COVID. Речь идет о проекте закона №5415.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает усовершенствовать механизм компенсаций и исправить неточности, которые мешают Фонду социального страхования производить выплаты. Предложение касается статьи 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней".

Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Однако ограничения календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в 2020 году, а получил группу инвалидности в 2021 году. В документе привязка к календарному году убирается и предоставляется возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу и в целом как закон", - указано в сообщении.

Напомним, в прошлом году министр социальной политики Марина Лазебная объясняла, что большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку происходит длительное расследование каждого из случаев.

Так, члены комитета по вопросам здоровья нации ранее поддержали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармработников. Речь идет о проекте закона №5124.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины медикиВерховная Радавыплаты