Выплаты компенсаций медикам могут упростить: комитет Рады поддержал закон

Закон предлагает усовершенствовать механизм компенсаций и исправить неточности, которые мешают Фонду социального страхования производить выплаты. Предложение касается статьи 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней".

Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Однако ограничения календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в 2020 году, а получил группу инвалидности в 2021 году. В документе привязка к календарному году убирается и предоставляется возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу и в целом как закон", - указано в сообщении.