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На выплаты карантинных 8000 гривен из госбюджета выделили еще 1,4 млрд гривен

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в постановление о выплатах по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Из общего фонда государственного бюджета выделяется еще 1,4 млрд гривен.

Постановление от 31 мая 2021 года № 543 размещено на Правительственном портале.

Деньги выделяются Министерству социальной на программу "Предоставление Пенсионным фондом Украины помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в апреле на выплаты ФОПам и наемным работникам из специального фонда государственного бюджета было выделено 1,4 млрд гривен. Средства выделялись Министерству социальной политики, которое перечисляло их в Пенсионный фонд Украины.

В то же время по состоянию на 24 мая 2021 года заявки на получение помощи застрахованным лицам подали 340 199 застрахованных лиц. Соответственно необходимая сумма для финансирования этих выплат составляет 2 721 592 тыс. грн. По информации Пенсионного фонда Украины на сегодня из 340 199 заявок профинансировано 175 000 заявок на сумму 1 400 000 тыс. гривен, остаются без финансирования 165 199 заявлений на сумму 1 321 592 тыс. гривен.

Напомним, Пенсионный фонд Украины уже исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен. По состоянию на 20 мая 2021 года для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1,4 млрд гривен. Деньги получили 175 тысяч человек.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля.

В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки.

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