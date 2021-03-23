UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Выплаты ФОПам за карантин: сколько получат в Киевской области

Автор: Артур Родивилов

Местные власти могут увеличить карантинные выплаты ФОПам. Для Киевской области сумма материальной помощи может составить до 12,6 тыс. гривен.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин в Facebook.

Для этого предлагают использовать механизм, который действовал в декабре прошлого года. В Офисе президента Украины предложили выплатить малому и среднему бизнесу по 8 тысяч гривен, как компенсацию за "красную" зону.

"Поэтому обсудили механизм, который сможет позволить увеличить выплаты предпринимателям за счет местных бюджетов громад к средней зарплате в области. У нас на Киевщине она в январе 2021 составила 12645 грн", - сообщил Володин.

В декабре 2020 года в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения локдауна. Одной из программ была выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам. Тогда карантинную помощь получили почти полмиллиона украинцев.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал местные власти помочь бизнесу в "красной" зоне карантина. Зеленский пообещал, что государство удвоит эти выплаты.

После этого в Кабмине предложили вернуть карантинные выплаты предпринимателям. Планировалось, что выплаты смогут получить в регионах "красной" зоны.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что законопроект о карантинных выплат внесут в Раду уже на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины выплатыФОП
Читайте также
Карантинные выплаты ФОПам: у Зеленского предложили механизм и назвали сумму
Возобновление выплат ФОПам карантинных 8 тысяч: в правительстве назвали условия
Прогноз погоды