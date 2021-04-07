Выплаты ФОПам за карантин: можно ли претендовать на помощь повторно

Как заверила министр, то, что гражданин получил карантинные выплаты зимой, не запрещает ему снова претендовать на получение помощи.

"Во-первых, если человек получил помощь в 8 тысяч гривен в течение декабря 2020 - января 2021, это не ограничивает его право и возможность получить помощь и в этот раз, если в регионе, где он работает, в течение 2021 года введены карантинные ограничения "красного" уровня", - пояснила она.

Лазебная напомнила, что подать заявку на получение пособия можно в течение 30 дней с момента попадания региона в "красную" зону карантина.

"Если же человек работает в регионе, в котором такие ограничения уже были раньше (февраль-март) введены в течение 2021 года, то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, который предусматривает предоставление этой помощи", - добавила министр.