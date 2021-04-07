Виплати ФОПам за карантин: чи можна претендувати на допомогу повторно

Як запевнила міністр, те, що громадянин отримав карантинні виплати взимку, не забороняє йому знову претендувати на отримання допомоги.

"По-перше, якщо людина отримала допомогу у 8 тисяч гривень протягом грудня 2020 - січня 2021, це не обмежує її права і можливість отримати допомогу і цього разу, якщо в регіоні, де вона працює, протягом 2021 року запроваджено карантинні обмеження "червоного" рівня", - пояснила вона.

Лазебна нагадала, що подати заявку на отримання допомоги можна протягом 30 днів з моменту потрапляння регіону в "червону" зону карантину.

"Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже були раніше (лютий-березень) запроваджені протягом 2021 року, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності законом, який передбачає надання цієї допомоги", - додала міністр.