Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: когда можно подавать заявки

Как напомнил премьер, Верховная рада 30 марта одобрила закон, который предусматривает выплаты тем, кто попал под ограничения в "красной" зоне.

Премьер дал поручение Минэкономики в течение недели разработать все необходимые документы, "чтобы уже в начале апреля люди могли подавать заявки через "Дію" и начались соответствующие выплаты".

Также Шмыгаль поручил Министерству развития громад и территорий координировать с местной властью, "которую мы призываем также проводить доплаты бизнесу в границах своего региона и границах возможностей".