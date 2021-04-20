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Выплаты ФОП: за первый день 116 тысяч украинцев подали заявки

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 18:22
Выплаты ФОП: за первый день 116 тысяч украинцев подали заявки Архивное фото: акция ФОТ против локдауна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Прием заявок на получение 8 тысяч грн помощи от государства начался 19 апреля. За первый день уже более 116 тысяч украинцев подали заявку на получение помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Оформить заявку на получение денежной помощи могут предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания в области "красной" зоне. Для этого необходимо зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг "Дія".

Всего на единовременную материальную помощь для предпринимателей и наемных работников от государства в 2021 году из госбюджета было направлено 1,4 млрд гривен.

В целом ожидается, что услугой воспользуются 1,6 млн граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал активнее регистрироваться для получения государственной помощи.

РБК-Украина писало, что Физические лица - предприниматели (ФОП) и наемные работники из регионов, которые уже вышли из "красной зоны", также смогут получить за 8 тысяч гривен компенсации за карантин.

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