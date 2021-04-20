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Виплати ФОП: за перший день 116 тисяч українців подали заявки

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 18:22
Виплати ФОП: за перший день 116 тисяч українців подали заявки Архівне фото: акція ФОП проти локдауна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Прийом заявок на отримання 8 тисяч грн допомоги від держави почався 19 квітня. За перший день вже понад 116 тисяч українців подали заявку на отримання допомоги.

Про це повідомили у прес-службі Мінфіну.

Оформити заяву на отримання грошової допомоги можуть підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в "червоній" зоні. Для цього необхідно зареєструватись через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія".

Всього на одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників від держави в 2021 році з держбюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень.

Загалом очікується, що послугою скористаються 1,6 млн громадян.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав активніше реєструватись для отримання державної допомоги.

РБК-Україна писало, що Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники з регіонів, які вже вийшли з "червоної зони", також зможуть отримати за 8 тисяч гривень компенсації за карантин.

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