Выплаты больничных и декретных проверят: Минфин подготовил методику верификации

Министерство финансов Украины подготовило Методику верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств Фонда социального страхования Украины. Верификация проводится путем сравнения данных, полученных от различных ведомств.
Проект приказа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
К выплатам, подлежащим верификации, относятся выплаты в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности:
Согласно документу, верификация проводится путем сравнения данных о реципиентах, которые были предоставлены Фондом, и информации субъектов предоставления информации.
Для верификации может использоваться информация, полученная от Государственной налоговой службы, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, Министерства образования и науки, Государственного центра занятости.
Напомним, Минфин готовится к верификации субсидий, после проведения которой более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически.