Выплаты больничных и декретных проверят: Минфин подготовил методику верификации

К выплатам, подлежащим верификации, относятся выплаты в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности:

ежемесячная страховая выплата в случае частичной или полной утраты трудоспособности, компенсирующая соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего; ежемесячные страховые выплаты лицам, имеющим на это право в случае смерти потерпевшего; единовременное пособие пострадавшему в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности; единовременное пособие членам семьи потерпевшего (в случае смерти потерпевшего вследствие несчастного случая на производстве); страховая выплата ребенку, родившемуся инвалидом вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности; возмещение стоимости захоронения потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг; страховая выплата в случае перевода пострадавшего на более легкую, ниже оплачиваемую работу; пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком); пособие по беременности и родам; пособие на погребение (кроме погребения пенсионеров, безработных и лиц, умерших от несчастного случая на производстве).

Согласно документу, верификация проводится путем сравнения данных о реципиентах, которые были предоставлены Фондом, и информации субъектов предоставления информации.

Для верификации может использоваться информация, полученная от Государственной налоговой службы, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, Министерства образования и науки, Государственного центра занятости.