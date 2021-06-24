Виплати лікарняних та декретних перевірять: Мінфін підготував методику верифікації

Міністерство фінансів України підготувало Методику верифікації державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Верифікація проводиться шляхом порівняння даних, отриманих від різних відомств.
Проект наказу розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
До виплат, що підлягають верифікації, відносяться виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:
Згідно з документом, верифікація проводиться шляхом порівняння даних про реципієнтів, які були надані Фондом, та інформації суб’єктів надання інформації.
Для здійснення верифікації може використовуватися інформація, одержана від Державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду, Міністерства освіти і науки, Державного центру зайнятості.
Нагадаємо, Мінфін готується до верифікації субсидій, після проведення якої понад 85% домогосподарствам житлова субсидія на наступний опалювальний період буде призначена автоматично.