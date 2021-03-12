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На выплаты безработным не хватает почти 3 млрд гривен

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 15:11
На выплаты безработным не хватает почти 3 млрд гривен Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики подготовило проект постановления Кабинета министров о бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2021 год. Дефицит средств фонда составит 2,793 млрд гривен.

Проект постановления размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Документ предусматривает размер доходов (вместе с остатком средств на начало года) на сумму 17,086 млрд гривен. Расходы фонда составят 19,670 млрд гривен. Дефицит (с учетом необходимости обеспечения резерва) составит 2,793 млрд гривен.

Согласно проекту, дефицит Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы планируется покрыть за счет средств государственного бюджета Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики предлагает выделить 3,493 млрд гривен для выплаты Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы пособий по безработице.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров внес изменения в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год. Доходы Фонда в 2020 году составляли 23,764 млрд гривен, из которых 10,053 млрд гривен - средства государственного бюджета.

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