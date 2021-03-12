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На виплати безробітним не вистачає майже 3 млрд гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 15:11
На виплати безробітним не вистачає майже 3 млрд гривень Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки підготувало проект постанови Кабінету міністрів про бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2021 рік. Дефіцит коштів фонду складе 2,793 млрд гривень.

Проект постанови розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Документ передбачає розмір доходів (разом із залишком коштів на початок року) на суму 17,086 млрд гривень. Видатки фонду становитимуть 19,670 млрд гривень. Дефіцит (з урахуванням необхідності забезпечення резерву) становитиме 2,793 млрд гривень.

Згідно з проектом, дефіцит Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття планується покрити за рахунок коштів державного бюджету України.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки пропонує виділити 3,493 млрд гривень для виплати Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомоги по безробіттю.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік. Доходи Фонду у 2020 році становили 23,764 млрд гривень, з яких 10,053 млрд гривень - кошти державного бюджету.

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