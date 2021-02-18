На пособия безработным из госбюджета выделят дополнительные 3,5 млрд гривен

Минэкономики предлагает выделить 3,493 млрд гривен для выплаты Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы пособий по безработице. Средства будут выделены из специального фонда государственного бюджета на 2021 год.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в 2020 году произошел рост получателей пособия по безработице на 40%. На 1 января 2020 года численность получателей составляла - 285 тыс. человек, а на 1 января 2021 года их уже - 400 тыс. человек.

"В связи с этим, доходы в Фонд от уплаты ЕСВ работодателями не обеспечивали расходы, что приводило к задержкам по выплатам пособий по безработице", - говорится в документе.

В 2021 году финансовое состояние Фонда не стабилизировалось. Доходы Фонда не обеспечивают потребность в расходах (среднедневные доходы составляют - 57 млн грн, а потребность в расходах - 83 млн грн).

"Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечения своевременности выплаты помощи по безработице, сохранения занятости работников, недопущения усиления социальной напряженности в обществе, а уже на сегодня есть задержка финансирования пособия по безработице в сумме 620,2 млн грн для 271 643 тысяч безработных, необходимо выделить Фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме - 3493143,4 тыс. гривен", - говорится в документе.