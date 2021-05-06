Выплаты по 8 тысяч: сколько украинцев получили компенсацию за карантин

По состоянию на 6 мая для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 600 млн гривен. Из 320 тысяч человек, подавших заявки, деньги получили 75 тысяч.

Как отметил министр экономики Игорь Петрашко, деньги можно получить в течение 30 дней со дня введения правила "красной" зоны в регионе, где ФОП или наемный работник осуществляют деятельность.

"Если этот регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение "Дія" до 19 мая. На сегодня уже имеем более 320 тыс. таких заявок", - сказал он.

Министр добавил, что государственная программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону.