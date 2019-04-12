Выплату субсидий деньгами продолжат после отопительного сезона

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что оба механизма выплаты субсидий - наличный и безналичный - будут существовать и в дальнейшем после завершения отопительного сезона. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева напомнил, что механизм монетизации Кабмином принят двумя постановлениями: один безналичный, а другой - наличный.

"Эти механизмы будут существовать и в дальнейшем. Принятым бюджетом Украины средств достаточно для обеспечения как наличной, так и безналичной субсидии. Поэтому после завершения отопительного сезона оба механизма субсидий будут существовать и в дальнейшем", - отметил глава Минспоцполитики.

Также он объяснил, возможно переназначение субсидий тем, кто имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Что касается тех, кто будет иметь задолженность, то после уплаты задолженности, так как при наличии задолженности им не может быть переназначена субсидия, но после уплаты задолженности или реструктуризации такой задолженности им в течение года будет выплачиваться субсидия в безналичной форме", - сказал Рева.

Напомним, Рева анонсировал, что после завершения отопительного сезона в постановление о субсидиях внесут изменения.

Как писало РБК-Украина ранее, автоматическое переназначение субсидий в 2019 году коснется 3 млн домохозяйств, другим нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах.

Так, субсидии наличными начали выплачивать с 1 марта 2019 года. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. По последним расчетам, средний размер монетизированной субсидии составит 1676 грн.