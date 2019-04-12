Кабмин внесет изменения в постановление о субсидиях

Фото: Андрей Рева (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения планируется внести после завершения отопительного сезона

После завершения отопительного сезона в постановление о субсидиях будут внесены изменения. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Минсоцполитики уже обнародовало проект изменений к общественному обсуждению.

"Что касается постановления о субсидиях. Вы правы, нет ничего совершенного. После отопительного сезона в постановление о субсидиях будут внесены изменения", - сообщил Рева.

Кроме того, глава Минсоцполитики пояснил, что задолженность населения связана не с проблемой начисления субсидий населению.

"Задолженность населения, особенно за газ, во многом сформирована не постановлением о субсидии, а незаконными действиями облгазов, которые игнорируют 42 постановления НКРЭКУ о незаконном доначислении объемов газа, которые они своевольно насчитали населению. Это миллиарды гривен", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что автоматическое переназначение субсидий в 2019 году коснется 3 млн домохозяйств, остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах.

Как писало РБК-Украина ранее, субсидии наличными начали выплачивать с 1 марта 2019 года. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. По последним расчетам, средний размер монетизованной субсидии составит 1676 грн.

По данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.