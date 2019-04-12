ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выплату субсидий деньгами продолжат после отопительного сезона

Новости » Общество    12.04.2019 - 11:41
Выплату субсидий деньгами продолжат после отопительного сезона
Фото: Андрей Рева (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рева заверил, что в госбюджете достаточно средств для выплаты субсидий как наличными, так и в безналичной форме

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что оба механизма выплаты субсидий - наличный и безналичный - будут существовать и в дальнейшем после завершения отопительного сезона. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева напомнил, что механизм монетизации Кабмином принят двумя постановлениями: один безналичный, а другой - наличный.

"Эти механизмы будут существовать и в дальнейшем. Принятым бюджетом Украины средств достаточно для обеспечения как наличной, так и безналичной субсидии. Поэтому после завершения отопительного сезона оба механизма субсидий будут существовать и в дальнейшем", - отметил глава Минспоцполитики.

Также он объяснил, возможно переназначение субсидий тем, кто имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Что касается тех, кто будет иметь задолженность, то после уплаты задолженности, так как при наличии задолженности им не может быть переназначена субсидия, но после уплаты задолженности или реструктуризации такой задолженности им в течение года будет выплачиваться субсидия в безналичной форме", - сказал Рева.

Напомним, Рева анонсировал, что после завершения отопительного сезона в постановление о субсидиях внесут изменения.

Как писало РБК-Украина ранее, автоматическое переназначение субсидий в 2019 году коснется 3 млн домохозяйств, другим нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах.

Так, субсидии наличными начали выплачивать с 1 марта 2019 года. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. По последним расчетам, средний размер монетизированной субсидии составит 1676 грн.

Кабмин внесет изменения в постановление о субсидиях "Укрпошта" сравнила суммы монетизированных субсидий по областям
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины субсидииотопительный сезонАндрей Рева
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь